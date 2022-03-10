رمضان 2022.. نور خالد النبوي يكشف عن شخصيته في "راجعين يا هوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان الشاب نور خالد النبوي، عن شخصيته في المسلسل الرمضاني "راجعين يا هوى".

ونشر "النبوي" صورة البوستر الدعائي لمسلسل "راجعين يا هوى"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "استنوا طارق أبو الهنا في راجعين يا هوى، رمضان 2022، عن قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وإخراج أستاذ محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما".

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام، وآخرون، ويعرض العمل على شاشتي (إم بي سي)، و(سي بي سي)، وعلى منصتي (شاهد) و(واتش إت).