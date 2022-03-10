الفنان السوداني محمود السراج لمصراوي.. هذا هو سر مشاركتي في "أبو العروسة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الحلقة الـ 25، من مسلسل "أبو العروسة 3"، الذي يقوم ببطولته الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ظهور الفنان السوداني محمود السراج "بطل فيلم ستموت في العشرين".

الفنان السوداني محمود السراج في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، تحدث عن مشاركته في المسلسل، قائلا: "أثناء تواجدي في مصر لتصوير مسلسل (الغرفة من 207)، تلقيت اتصال من الصديق الفنان خالد كمال، و قال لي أن المخرج هاني كمال، طلب منه سؤالي عن إمكانية المشاركة في (أبو العروسة) كضيف شرف".

وتابع: "رحبت جدا، خاصة أن المسلسل له شعبية كبيرة بالسودان، والفنان سيد رجب محبوب جدا هناك، والمفارقة أنه هنا يطلقون عليا لقب (سيد رجب السوداني)، ومن هنا جاءت فكرة المشاركة في (أبو العروسة)، وسعدت جدا بها".

السراج أضاف: "فريق العمل بالمسلسل، استقبلني بحفاوة ومحبة، وتواجدي في (أبو العروسة)، كان بمثابة تكريم لي"

واستكمل: "المفارقة هنا أن السبب في حضوري إلى مصر، كان من أجل المشاركة في عمل آخر، وهو مسلسل (أحمس)، لتقديم شخصية ملك النوبة، و لكن تشاء الظروف أن تكون أول إطلالة لي على الشاشة المصرية من خلال (أبو العروسة) ".

الفنان السوداني محمود السراج، ملحن موسيقي وفنان مسرحي، وقام بالمشاركة في بطولة الفيلم السوداني الحائز على عدة جوائز عالمية، "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء.الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل.