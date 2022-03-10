عباس أبو الحسن ينشر صورة لوالدته: "كانت جميلة وكريمة وشجاعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدته الراحلة مصممة الأزياء شمس الإتربي.

وعلق أبو الحسن على الصورة قائلا: "لقيت صورة جديدة لأمي الراحلة شمس الأتربي، كانت جميلة وشجاعة وكريمة وعطوفة وجدعة ودمها خفيف ومسلية ومتطلبة ومجنونة وتحرك جبال".

وتابع: "كانت يوم تفتح دراعاتها للناس وللعالم، ويوم تدخل جوة ثقب أسود ومحدش يعرف يوصل لها".

شمس الإتربي هي مصممة أزياء شهيرة، تخصصت في الأزياء التراثية، ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض في 5 نوفمبر 2017.

من ناحية أخرى شارك عباس أبو الحسن في مسلسل "البحث عن علا" الذي يعرض على منصة نتفليكس، وهو من بطولة: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج هادي الباجوري.