شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صراعات نيللى كريم وشريف سلامة بعد الطلاق فى برومو مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it البرومو الأول لمسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والمقرر عرضه على شاشة المنصة، وكذلك على قناة cbc حصرياً خلال شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن صراعات نيللى كريم وطليقها شريف سلامة بعد معاناتهما خلال فترة الزواج، وكيف كان يوجه لها الإهانة ويمتنع عن الانفاق عليها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

ويتطرق مسلسل "فاتن أمل حربى" قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، وفاتن أم مطلقة من زوجها شريف سلامة، وتعمل موظفة فى الشهر العقارى، وتدخل في صراعات مع طليقها وحماتها على حضانة ابنتيها.

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.