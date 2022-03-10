شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد عن مشاركتها فى احتفالية يوم الشهيد: من أحلى حاجات حصلت فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن صور من مشاركتها في احتفالية "يوم الشهيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلقت مايان علي الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ " شرف ليا اني شاركت في احتفالية يوم الشهيد بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي..قدمنا أوبريت رسالة نور بطولة الاستاذة ماجدة ذكي و الاستاذ خالد الصاوي وأحمد خالد صالح و رامز أمير..من أجمل الحاجات اللي حصلت أن سيادة الرئيس وجهلنا الشكر.من أحلي الحاجات اللي حصلت في حياتي الحمدلله".



مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد (1)



مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد (2)



مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد (3)



مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد (4)

وكانت قد أعربت النجمة هبة مجدى، عن سعادتها بالمشاركة فى الندوة التثقيفية احتفالا بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنه شرف كبير لها المشاركة فى هذه الاحتفالية المميزة.

ونشرت هبة، صورا لها من كواليس الاحتفالية، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "ليا الشرف بمشاركتى اليوم فى احتفالية يوم الشهيد".

وأظهرت الفنانة هبة مجدى، موهبتها المميزة فى عالم الغناء خلال مشاركتها باحتفالية يوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعدما قدمت وصلة غناء بتعبير مميز على هامش العرض التمثيلى لأسرة تفقد ابنها عقب استشهاده فى سيناء ببسالة ضد هجمة إرهابية غاشمة، دافع فيها عن وطنه ببسالة حتى فقد روحه.