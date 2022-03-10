- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يستمر فى نجاح حلقاته التى تناقش قضايا مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مازالت حلقات مسلسل "أبو العروسة" فى موسمه الثالث تحقق نجاحات جماهيرية وتتصدر تريند جوجل بسبب تفاعل الكثير من محبى العمل بأبطاله وخصوصاً بعد عرض أحداث الحلقة 31 التى تناقش العديد من القضايا الاجتماعية المؤثرة، بشكل درامي اجتماعي يناسب كافة أفراد المجتمع، والمذاع على قناة dmc.
الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.
ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.
مدحت صالح
سيد رجب
سوسن بدر فى مسلسل أبو العروسة 3
مسلسل ابو العروسة 3
مشهد من الحلقة
سيد رجب وسوسن بدر فى الحلقة 31 من مسلسل ابو العروسة
ديانا هشام ومدحت صالح
مشهد من المسلسل