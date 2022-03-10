مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يستمر فى نجاح حلقاته التى تناقش قضايا مؤثرة

القاهرة - سامية سيد - مازالت حلقات مسلسل "أبو العروسة" فى موسمه الثالث تحقق نجاحات جماهيرية وتتصدر تريند جوجل بسبب تفاعل الكثير من محبى العمل بأبطاله وخصوصاً بعد عرض أحداث الحلقة 31 التى تناقش العديد من القضايا الاجتماعية المؤثرة، بشكل درامي اجتماعي يناسب كافة أفراد المجتمع، والمذاع على قناة dmc.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.