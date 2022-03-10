شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض مسرحية روجينا ومصطفى خاطر وأحمد رزق "يا ألعب..يا أغلس" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخميس، عرض مسرحية كوميدية بعنوان "يا ألعب...يا أغلس"، في بوليفارد الرياض بالسعودية من بطولة روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي.

وتدور أحداث مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" في إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" تعرض على مسرح محمد العلي، وتستمر أربعة أيام، وذلك من الساعة الـ 8:30 حتى الساعة 11:30 مساءً.

فيما يستمر عرض مسرحية " قحفية وغترة وعقال"، والتي تروي أحداثًا وقعت في منزل سعى صاحبه لأن يحافظ على الترابط العائلي بين أبنائه الذين يعلم جيدًا أن الطمع والحياة قد أشغلتهم عن أمور عدة، فيقوم بكتابة وصية لأبنائه تقرأ لهم بعد وفاته، وهي أنه قد باع المنزل وأخفى النقود داخله ليجعلهم يجلسون داخل المنزل أطول مدة، محاولاً بهذا جعلهم يترابطون مرة أخرى.

وتعرض مسرحية " قحفية وغترة وعقال" على مسرح بكر، وتستمر خمسة أيام، وتعرض على فترتين الأولى من الساعة الـ 5:30 حتى الساعة 8:00 مساءً، والثانية من الساعة الـ 10:00 مساءً حتى الساعة الـ 1:00 بعد منصف الليل،

وتعد المسرحيتان من ضمن مجموعة مسرحيات تقام خلال فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبةً من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتأتيان ضمن العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم خلال 7500 يوم فعالية.



يا ألعب يا أغلس