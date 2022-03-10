شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية ميلا كونيس وزوجها يجمعان18مليون دولار مساعدات لشعب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الممثلة العالمية ميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر أكثر من 18 مليون دولار مساعدات للشعب الأوكراني، بعد خمسة أيام فقط من إطلاق حملة لجمع المساعدة للجمعيات الخيرية المحلية في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة " ديلى ميل" البريطانية، حدد الزوجان هدفًا ماليًا للحملة قدره 30 مليون دولار مع التبرع بجميع العائدات إلى أوكرانيا ومحاولتهما مساعدة المدنيين الأوكرانيين المنكوبين.

كونيس ، 38 عامًا - التي ولدت في تشيرنيفتسي بأوكرانيا قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها، أكدت أن صفحة جمع التبرعات قد وصلت بالفعل إلى أكثر من نصف هدفها المقصود.



حجم التبرعات التى حصلو عليها

وكتبت عبر انستجرام :"نحن في منتصف الطريق نحو هدفنا، أشكركم على الدعم، أردنا فقط أن نقدم لك تحديثًا سريعًا حول موقفنا من جمع التبرعات، نحن في منتصف الطريق. نحن متحمسون للغاية، ونريد أن نشكر كل فرد منكم، لقد كانت 48 ساعة الماضية مذهلة".

كشف الزوج كوتشر الذي رافق زوجته في الفيديو من منزل العائلة، أنهم تلقوا ما لا يقل عن 50000 تبرع لصفحةGoFundMe ، في غضون أيام من بدء البث المباشر.



الزوجين

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أعلنت فى وقت سابق أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية.

وأضافت المفوضية أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر، وستعلن عن تحديث جديد للأعداد في وقت لاحق من اليوم.

وكانت الأمم المتحدة قد تنبأت أمس السبت، بنزوح حوالي 4 ملايين من مواطني أوكرانيا بسبب الصراع مع روسيا.