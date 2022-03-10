شكرا لقرائتكم خبر عن متحف محمد عبد الوهاب يستقبل الجمهور 5 أيام مجانًا بمناسبة ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تنفيذ تقليدها السنوى احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حيث تفتح أبواب متحفه ومتحف الآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور لمدة 5 أيام اعتبارا من 10 صباح الأحد 13 مارس وحتي الخميس 17 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً، وذلك ضمن عدة فعاليات تشمل أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية وتشمل نخبة من اعمال النهر الخالد.

ويضم متحف محمد عبد الوهاب عدة أقسام هى قاعة الذكريات التي تشمل جناحين، الأول يلقى الضوء على ملامح طفولة موسيقار الأجيال ونشأته وخطواته الأولى في عالم الفن والسينما وعلاقتة بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي نالها، أما الجناح الثاني يحتوي علي عدد كبير من المقتنيات الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه.

أما قاعة السينما تتضمن كل الأفلام التي قام محمد عبد الوهاب بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، هذا إلى جانب قاعة الإستماع والمشاهدة التى تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانى وأفلام وألبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج اليكترونى تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس.

ويتم فتح متحف الآلات الموسيقية الموجود أيضا بمبنى المعهد والذى يحتوى على مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم معهد الموسيقى العربية وتم تجديدها بعناية وتم عرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة ارشادية تشرح موجز عن الآلة بالاضافة الى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل البيانو الذى يحتوى على الثلاث اربع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية ، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور والة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب فى أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات .

كما قررت إدارة الأوبرا تخصيص عدة حفلات تقام فى شهر مارس تضم نخبة من أشهر الحان وأغاني موسيقار الأجيال على مسرح معهد الموسيقي العربية منها كلثوميات مساء الجمعة 11 مارس ، وهابيات مساء الخميس 17 مارس ، وحفلى فرقة الموسيقي العربية للتراث مساء يومى الاحد والخميس 6 و 24 مارس ، الى جانب حفل يحييه النجم السورى الكبير صفوان بهلوان بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين ايات فاروق ، سارة سحاب ، احمد عفت وعازف الكمان عزيز المصرى ويقام مساء الاحد 13 مارس على المسرح الكبير .

المعروف أن الأقاويل اختلفت حول عام ميلاد عبد الوهاب وأجتمع المؤرخون انه فى 13 مارس عام 1897 أما رحيله فكان فى 3 مايو 1991.