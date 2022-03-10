شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى لـ زاك إيفرون من فيلم The Greatest Beer Run Ever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جاست جيرد الصورة الأولى للنجم زاك إيفرون من فيلمه الجديد The Greatest Beer Run Ever، والذي يدور حول قصة رجل ترك نيويورك عام 1967 لجلب البيرة لرفاق طفولته في الجيش أثناء قتالهم في فيتنام.

الفيلم من إخراج بيتر فاريلي وسيناريو براين كوري والفيلم مقتبس من قصة حقيقية لصداقة أقوى من الحرب، قدمت بقلم جوانا مولوي وجون "تشيكي" دونوهيو.

وفي سياق متصل يقوم الممثل العالمى زاك إيفرون بدور البطولة في نسخة جديدة من الفيلم الكوميدى الشهير "Three Men and a Baby" الذى تم تقديمه عام 1987.

النسخة الأصلية من فيلم "Three Men and a Baby" لصالح منصة ديزني بلس وهو الفيلم الذي تم تقديمه منذ حوالى 33 عام، قام ببطولته كل من توم سيليك وستيف جوتنبرج وتيد دانسون، ودارت أحداثه حول عزاب يعيشون حياة خالية من الهموم ويتشاركون شقة في مدينة نيويورك، ثم يضطر الثلاثي للتكيف مع الأبوة عندما يجدون طفلة رضيعة أمام عتبة دارهم.

وكانت قد عززت ديزني قوة خدمة البث الخاصة بها وأعلنت عن أرقام المشتركين في منصة ديزني بلس .