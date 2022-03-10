شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى فى حفل جماهيري بساحة الوصل بـ "إكسبو 2020 دبي":جمهور راقى ومبهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم النجم الإماراتى حسين الجسمى العديد من أغانيه فى حفل "أمسيات خالدة" فى اكسبو 2020 دبى"، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وفاجأ الجسمى الحضور بصعوده من تحت أرض المسرح، وهو يعزف على آلة البيانو أغنية "انا لها شمس" التي كتبها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتعالى صيحات وهتافات الجمهور، الذى رفع لافتات الحب والترحاب له بكل اللغات، مرحباً بهم وبحضورهم الذي وصفه بالراقي والمبهر.

وقال الجسمى خلال الحفل: "اليوم الكلام يعجز عن وصف المشاعر، يعجز عن وصف وجودكم الراقي المبهر في هذه الحفلة الختامية فى ساحة الوصل.. الله يحفظكم ، تشرفت أن أكون سفير لهذا الحدث العالمي من أرض الإمارات، الحدث المؤثر في جميع المجالات الذي صنع مستقبل أفضل لأبنائنا.. لدولنا ولكل العالم".

وتابع الجسمى: " يعز علينا فعلاً نودع هذا الحدث .. لكن نجاحنا الذي أبهر العالم في تنظيمه هو جعلنا نشعر بالفخر لدولتنا الغالية وبرؤية أصحاب السمو حكامنا وشيوخنا الله يحفظهم، شكراً أكسبو 2020 دبي لدعوتكم".