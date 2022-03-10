شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان من المسجد النبوى: اللهم تقبل دعاء كل من طل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي رامي رضوان عن صوره في المسجد النبوي اثناء تأدية العمرة، من خلال حسابه علي الانستجرام، وعلق علي الصور قائلا "الروضة الشريفه المباركة بالمسجد النبوي تقع الروضة بين المنبر وحجرة النبي محمد بن عبد الله... ومن فضلها عند المسلمين ما قاله الرسول الكريم : "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، اللهم تقبل دعاء كل من طل عليها و صلى على رسولك الحبيب المصطفى، ربنا ينولها لكم جميعا" .



الاعلامي رامي راضوان في المسجد النبوي



رامي رضوان في المسجد النبوي



رامي رضوان

وكان الإعلامي رامي رضوان،قد قال أمس فى مداخلة من الرياض، مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل زيارته للمملكة العربية السعودية بجلسة مباحثات ثنائية مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم تبع ذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوفدين، موضحا أنه خلال المباحثات أثنى الزعيمين، على مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، موضحا أن تلك الزيارة بالغة الأهمية خاصة من حيث التوقيت في ظل التحديات التي نشهدها على المستوى الدولي.