تعرف على إيرادات فيلم "حامل اللقب" بعد 5 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "حامل اللقب" 9 ملايين جنيه، بعد 5 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 9 ملايين 110 ألف 894 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى هي: (الجريمة، الكاهن، 11:11، قمر 14، تماسيح النيل، من أجل زيكو).

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

"حامل اللقب" يعد أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشيدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس