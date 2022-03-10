إيمي سمير غانم تحذر من صفحة تنتحل شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حذرت الفنانة إيمي سمير غانم، من صفحة مزيفة عبر موقع إنستجرام، تستخدم اسمها.

ونشرت "إيمي" عبر خاضية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للصفحة، وعلقت قائلة: "الصفحة دي مش تمام، وكدابين ومقلدين اسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك".

وكانت إيمي سمير غانم قد وجهت رسالة مؤثرة منذ أيام، لوالديها النجم الراحل سمير غانم، والنجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت: "مهما وصفت أنا محتاجة بس أشوفهم ولو ثانية، الحمد لله إنتم في خيالي وعايشة بيكم قدامي وبكلم نفسي على إنكم معايا، يارب أشوفهم في الجنة وكل حد ليه أب أو أم أو ابن متوفي يشوفوا في الجنة ويجمعنا كلناالحمد لله دايما وأبدا"