رمضان 2022.. شاهد برومو مسلسل "فاتن أمل حربي" لـ نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن البرومو الأول لمسلسلها الجديد "فاتن أمل حربي" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

وعبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، علقت "نيللي" على البرومو قائلة: "الإعلان الأول لمسلسل فاتن أمل حربي في رمضان".

ويعرض المسلسل على شاشة (سي بي سي)، ومنصة "شاهد"، وظهرت نيللي كريم في البرومو في صراع مع طليقها شريف سلامة، بعد حصولها على الطلاق، وتوضح الأحداث المعاناة التي تمر بها "أمل" وأبنائها.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، للمنتج الكبير جمال العدل.