أحمد عزمي يكشف لمصراوي موعد تصوير أول مشاهده في "دنيا تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أحمد عزمي، عن انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "دنيا تانية"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

الفنان أحمد عزمي، أعلن مشاركته في المسلسل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الحمد لله كثيرا، بفضل الله وتوفيقه وبفضل دعواتكم، أنا في (دنيا تانية)، مع الفنانة الجميلة الراقية ليلي علوي، والمخرج أحمد عبدالعال، وباقة من ألمع النجوم ومن إنتاج شركة إيجي ميديا، دعواتكم ياحبايب ورمضان كريم".

الفنان أحمد عزمي، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله ، بفضل دعم ومساندة سعدت بها، أعود للمشاركة مع الفنانة الجميلة ليلى علوي في المسلسل، وإن شاء الله أبدأ الأسبوع المقبل، تصوير أول مشاهدي في المسلسل".

العمل يعد الأول الذي يشارك به الفنان أحمد عزمي، بعد ظهوره في برنامج "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر"، وحديثه عن فترة الإكتئاب، التي مر بها عقب وفاة شقيقه، وأزمة سجنه 6 أشهر.

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.