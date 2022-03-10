"الشغل بقى بالشحاتة وبقيت مديون لطوب الأرض".. شريف إدريس يعلن اعتزاله الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزال الفن.

وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ٣٥ سنة سعي وتعب وشقى في الوسط الفني قررت الاعتزال والابتعاد تماما وتغيير مسار حياتي وأي حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه وده طلبي الوحيد، وده قرار أخدته بعد ما الأمور وصلت في الوسط الفني لمرحلة عبثية".

وتابع: "الأمور وصلت إني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتوا الشغل علني علشان يشتغلوا لأن الشغل بقى متقسم على ناس معينة، فلو الأمور وصلت لكده أبعد أحسن، وحتي لما بيجي شغل بيتفرض عليك توافق بأقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون، ومواقف مهينة زي إن شركة إنتاج تعرض عليك أجر هو قيمة ربع أجرك والسبب إنهم الميزانية مصروفه ع الديكور، طب خلوا الديكور يمثل".

واستكمل: "هحكيلكم موقف حصل معايا من أسبوع، اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشرة في الميه للكاستينج دايريكتور، كان هيجيلي جلطه بعد ماقفلت المكالمة ووافقت علشان أنا محتاج أشتغل ومحتاج فلوس".

وأضاف: "ماقدرتش أستوعب الفكرة بصراحة إني بعد العمر ده مضطر أدفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت، وده الحال حاليا إن الأمور بقت في إيد كاستينج دايريكتور، وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجة كتاب مش بوست ع الفيس، فطالما الشغل بقي لازم يتدفعله، وطالما الشغل بقى بالشحاتة، يبقي بلاش أحسن".

وأردف: "أنا طول عمري راضي الحمد لله، بس حقيقي أنا وصلت لمرحلة اكتئاب وصلتني إني بقيت بنام أحلم بكابوس إني بقتل عيالي وبقتل نفسي لأني وصلت لمرحلة نفسية ومادية إني بقيت مش قادر أربيهم ولا أصرف عليهم وأنا عندي تلات أطفال بعبدهم عباده متخيلين حجم المسؤلي، وبقيت مديون لطوب الأرض".

وتابع: "حقيقي لو حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه جداً وهيكون جميل في رقبتي لحد ما أموت لأن حقيقي أنا مش قادر أعيش في البلد دي تاني، أنا حاولت أسعى في أي مجال تاني بس ماقدرتش، وحقيقي لو اتعرض عليا بطولات بعد البوست ده هرفضها لأن البوست ده هو نهاية علاقتي بالمجال اللي اتربيت فيه ودرسته وعشت فيه كل تفاصيل حياتي والحمد لله علي كل شيء".

واختتم حديثه قائلا: "همسح أبلكيشن فيسبوك من تليفوني لأني هنزل أبيع تليفوني أصلا، فأنا هكون متاح أونلاين لحد بالليل، لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من أي حد، أنا مش محتاج طبطبة من حد أنا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني أعيش ولادي حياة كريمة وبس، شكرا ليكم محبتي للجميع، هاين عليا أقوم أرمي نفسي من البلكونة بعد ماوصلت إني اكتب البوست ده".

شريف إدريس دخل الوسط الفني في الرابعة من عمره، وعرفه الجمهور طفلا في عدد من الأعمال، لعل أبرزها: (أرابيسك، كل هذا الحب، رأفت الهجان، الوسية)، وكان آخر أعماله مسلسل "قصر النيل" الذي عرض العام الماضي.