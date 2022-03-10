استغلوا صورته في إعلان لمنتج جنسي.. فنان عربي يلجأ إلى القضاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 9 دقائق

لم يسلم الفنان المغربي رشيد الوالي، من عملية استغلال لصورته وشعبيته في إعلان ترويجي لمنتج جنسي يتعلق بتكبير العضو الذكري.

الإعلان المذكور الذي وضع صورة المخرج والممثل رشيد الوالي يفيد بأن المنتج يزيد حجم العضو التناسلي للرجال وقوته أيضا بأكثر من عشر مرات عن حبوب شهيرة في هذا المجال.

الفنان من جهته سارع إلى نشر توضيح على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وذلك بعد أن اتصل به مجموعة من متابعيه ينبهونه إلى المسألة.

ولم يكتف رشيد الوالي بالتوضيح، بل لجأ إلى القضاء، مؤكدا أن رفع شكوة لدى القضاء بهدف فتح تحقيق ومعرفة الأشخاص الذين يقفون وراء استغلال صورته في إعلان ترويجي لمنتج جنسي.

وأكد الوالي في التدوينة التي أرفقها بصورة من الإعلان المذكور “استغلال صورتي في إشهار لمنتوج أخجل من ذكره”، وأضاف “لقد تقدمت بشكوى لدى وكيل الملك (المدعي العام)، والتحري جار لمعرفة من يقومون بعملية النصب هذه”.

وعبر الفنان المغربي عن شكره لمن اتصل به قائلا: “من اتصل بي والغيورين الذين لم يشكوا لحظة في أنه أمر فيه نصب. شكرا لتفهمكم” .

ولم يكن وحده الفنان من غضب من الإعلان الترويجي للمنتج الجنسي، بل حتى عموم المتابعين المغاربة وجمهور الفن انتبهوا للإعلان وعبروا عن استهجانهم لاستغلال صورة رشيد الوالي، كما أنهم كانوا على يقين من أنه لا علاقة للفنان بذلك.

والمعروف أن رشيد الوالي من الوجوه المحبوبة في المشهد الفني المغربي، فهو ممثل اشتغل في السينما والدراما والمسرح أيضا، كما أنه مخرج نال النجاح نفسه في مختلف الأعمال التي كان يقف فيها خلف الكاميرا.

وكان آخر أعماله الدرامية يعود إلى رمضان الماضي، وهو مسلسل “الماضي لا يموت” الذي حقق نسبة متابعة مرتفعة على التلفزيون المغربي.