بعد إحالته إلى التحقيق.. رفع الإيقاف عن عمر كمال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

بعد يوم من إعلان نقابة الموسيقيين التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال، قررت النقابة، مساء أمس، رفع الإيقاف عنه، وذلك حسبما أعلن عمر كمال نفسه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكَتَبَ كمال مُبدِياً سَعادته على رفع الإيقاف على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “الحمد لله تم رفع الإيقاف عني من نقابة المهن الموسيقية”.

فيما أعلن أيضاً مدير أعمال مطرب المهرجانات عمر كمال، (أمير سامي)، أن نقابة الموسيقيين قررت رفع الإيقاف عنه، الذي اتخذه مجلس النقابة على إثر أزمته الأخيرة، بشأن إساءته للفنان هاني شاكر في مقطع فيديو، تم بثه على حسابه على “فيسبوك”. وكشف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث كتب معلقاً: “الحمد لله تَمّ رفع الوقف… شكراً لسيادة النقيب الأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين”.

وعن تفاصيل التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال، التي جرت، مساء أمس، بمقر نقابة المهن الموسيقية، عقب عودته إلى مصر، كشف مصدر فني بنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل التحقيق قائلاً: “عمر كمال خضع للتحقيق، أمام وكيل المجلس المايسترو حمادة أبو اليزيد، والمستشار علاء عامر، والفنان حلمي عبد الباقي، حيث قَدّم عمر كمال اعتذاره إلى مجلس النقابة، والنقيب الفنان هاني شاكر، مؤكداً أنّه لم يَقصِد أي إهانة، وتَمّ رفع الإيقاف، وبدون توجيه أي إنذار له”.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في 15 فبراير (شباط)، إحالة المطرب عمر كمال للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق، عن الفنان هاني شاكر “نقيب المهن الموسيقية”.

وكان عمر كمال قد اختتم سلسلة حفلاته التي يحييها في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قام بإحياء نحو أحد عشر حفلاً في مختلف الولايات هناك.

ومن الولايات الأميركية التي استضافت حفلات عمر كمال، “واشنطن سياتل وسان ديجو وهيوستن وفلوريدا وجزر البهامز ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن DC وشيكاغو وديترويت ودالاس”.

وشارك عمر كمال فرحة نجاح تلك الحفلات مع متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقام بنشر فيديو له من أحد المسارح التي اعتلاها هناك.

وعَلّق عمر كمال على الفيديو، قائلاً: “الحمد لله 11 حفلة في أميركا”، وقام بوضع ثلاثة ملصقات للعلم الأميركي.

وحصل الفيديو على إعجاب الكثير من متابعي عمر، كما تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.