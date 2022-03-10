شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة The Crown إميرالد فينيل تلتقي كاميلا دوقة كورنوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الممثلة إميرالد فينيل بدوقة كورنوال كاميلا، والتي لعبت دورها في مسلسل The Crown في الموسمين الثالث والرابع، وذلك خلال حفل استقبال بمناسبة يوم المرأة العالمي أقيم في كلارنس هاوس بلندن ، إنجلترا.

وعلي جانب آخر، قام فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل The Crown، على إعادة إنشاء اليخت الملكي البريطانى، كنسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، من أجل تصوير أحداث المسلسل التي تدور حول العائلة المالكة، وحسب موقع الديلي ميل تمت إعادة بناء السطح العلوي للسفينة ، الذي نقل أفراد العائلة المالكة إلى أكثر من 600 رحلة وارتباطات أجنبية خلال 43 عامًا في الخدمة ، كما كشفت الصور التي نشرت عن إعادة تشكيل مدخل قصر باكنجهام ، والباب الأمامي ، وأيضا شارع داونينج ستريت، هو أشهر شارع في قلب لندن بإنجلترا، يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية.

وتقاعد اليخت الملكي من الخدمة في عام 1997 بحفل متحرك حضرته الملكة والأمير فيليب والأمير تشارلز، وهو الآن مرصوف بشكل دائم في Ocean Terminal في إدنبرة.

وكان موقع hollywoodreporter قد نشر الصور الأولي لشخصية الأميرة ديانا في الجزء الجديد من مسلسل الدراما الملكية " The Crown"، وبدت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا شبيهه لها كثيرا، كما نشرالموقع صورة دومينيك ويست الذي يقوم بدور الأمير تشارلز.