شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحا في أحدث ظهور ... خليكي دايمًا متفائلة وقوية مهما حصل .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة فخر وإعزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث نشرت صورا تجمعها بابنتها وشقيقتها وعلقت عليها بـ "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت اني حابة اشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته… اد ايه دور المرأة في اسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اي حاجة تانية".



حلا شيحا تعانق ابنتها



حلا شيحا وابنتها في السيارة



حلا شيحا وابنتها وابنها



حلا شيحا وابنتها



حلا شيحا وشقيقاتها ووالدتها



حلا شيحا وشقيقتها ووالدها



حلا شيحا

وتابعت: "حابة اوجه رسالة لكل ام كوني فخورة إنك أُم و انك قادرة انك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة ،خليكي دايماً متفائلة و قوية مهما حصل، الامومة اغلي من اي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب و الحنان و الاحتواء في زمن بقي اصعب من اللي قبله.. اعملي حاجة بتحبيها و حبي نفسك اولا وربي اولادك علي الاخلاق و القيم الجميلة مهما اتريقوا او قالوا او عملوا العكس".

جدير بالذكر أن حلا شيحة سبق وأعربت فى نوفمبر من العام الماضى عن سعادتها الكبيرة بافتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، معبرة آنذاك عن فخرها بأنها امرأة مصرية، وأن مصر دائما بخير والمصريين سعداء رغم كل الصعوبات.

وعلقت حلا على افتتاح طريق الكباش، عبر ستورى حسابها على "إنستجرام": "فخورة ببلدى وفخورة إنى مصرية، طريق كباش توج فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا سيادة الرئيس"، وأضافت فى منشور آخر: "احنا فرحانين رغم كل الصعوبات.. مصر بخير".

كما تظهر حلا شيحة من وقت لآخر نشطة ومتفاعلة مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية المختلفة، مثلما حصل نهاية العام الماضى مع حرصها على التفاعل مع بوست نشرته ايمى سمير غانم لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزلز، وكتبت حلا شيحة وقتها فى تعليها على الصورة "حبايبي جمال في الجنة ونعيمها إن شاء الله"، كما وضعت عددًا من النجمات إيموجى قلوب حمراء على الصورة.