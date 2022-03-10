شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تحذر من صفحة تستخدم اسمها.. "مش تمام اعملوا بلوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ايمي سمير غانم، أن هناك صفحة علي موقع إنستجرام تحاول أن تقلدها وتزعم انها تخصها، وأكدت إيمى أن تلك الصفحة لا تخصها علي الاطلاق وقالت من خلال خاصية القصص القصيرة علي الانستجرام الخاص بها " الصفحة دي مش تمام وكدابين ومقلدين اسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك".



ايمي سمير غانم برفقة صديقاتها



ايمي سمير غانم

كما كشفت ايمي عن صورة جديدة من خلال خاصية القصص القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت إيمي برفقة صديقاتها، من إحدى الحفلات،وهو ما نال إعجاب متابعيها، وعلقت علي الصورة بـ " اغلي واحلي اتنين في قلبي وحشتوني".

وكانت قد عبرت النجمة إيمى سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة قديمة لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت إيمى، على الصورة قائلة: "مهما وصفت أنا محتاجة بس اشوفهم ولو ثانية، الحمد لله إنتم فى خيالى وعايشة بيكم قدامى وبكلم نفسى على إنكم معايا، يارب أشوفهم فى الجنة وكل حد ليه أب أو أم أو ابن متوفى يشوفوا فى الجنة ويجمعنا كلناالحمد لله دايما وأبدا".