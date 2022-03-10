شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام مهرجان الأقصر بتكريم السينما الأوغندية والمخرج فريد بوغدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الحادية عشرة بقصر ثقافة الأقصر وتقدم الفقرة الفنية بالحفل فرقة كالابار دانس تروب النيجيرية، وتقدم حفل الختام المذيعة والفنانة المغربية وفاء مراس .

ويقدم عقب السلام الجمهوري برومو حصاد الدورة الحادية عشرة، ثم برومو لهيئة تنشيط السياحة ، حيث أن دورة هذا العام كانت تقام تحت شعار " إعادة اكتشاف مصر ".

ثم يلقى رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد كلمة حفل الختام ، وكلمة أخري للمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، كما يلقي محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر كلمته نيابة عن السيد مصطفي ألهم المحافظ ، وتنتهي الكلمات علي المسرح بكلمة محمود حميدة رئيس شرف المهرجان ، ويعقب ذلك تكريم السينما ضيف شرف الدورة الحادية عشرة وهي " سينما أوغندا ويتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا ، كما سيشهد الحفل تكريم المخرج التونسي وخبير السينما الافريقية فريد بو غدير .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلق يوم 4 مارس بقاعة المؤتمرات بالاقصر وتنتهي اليوم فعالياته بتوزيع جوائز مسابقاته المختلفة والمتنوعة ، و يرأسه شرفيا النجم محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، و السياحة والاثار ، و الخارجية، والشباب والرياضة ، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.