لقطات من كواليس “مكتوب عليا”.. أكرم حسني يخدع المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أكرم حسني، عن جزء من كواليس تصوير مسلسله المنتظر «مكتوب عليا» والذي من المقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني الجاري 2022.

يظهر أكرم حسني في المقطع متقمصًا دور «طبال»، بينما تظهر شريكته في العمل الفنانة الشابة هنادي مهنا، وتُدندن أغنية «أنا رايح فين» للهضبة عمرو دياب.

علق أكرم حسني على المقطع الذي نشره، قائلًا: «لما نطلب وقت زيادة من الإخراج عشان نراجع»، وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين أنهالوا بالتعليقات بطريقة طريفة على المقطع، عبروا فيها عن أن الثنائي يخدعان المخرج بشكل فُكاهي.

تدور أحدث مسلسل «مكتوب عليا» في قالب كوميدي اجتماعي، هدفه رسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية والعربية، وهو النوع المفضل لدى صاحب شخصية «سيد أبو حفيظة» الشهيرة.

يشارك أكرم حسني في بطولة العمل إلى جوار هنادي مهنا، كل من الفنان الكبير عمرو عبدالجليل، آيتن عامر وحنان سليمان، فيما تشاركهم المطربة الشابة هلا رشدي في أول تجربة درامية لها، ويأتي العمل من إخراج خالد الحلفاوي، وسط مشاركة من عدد كبير من ضيوف الشرف.

وشارك أكرم الذي قدم أكثر من ثلاثة مواسم من البرنامج الكوميدي الساخر «سيد أبو حفيظة» مؤخرًا في عالم الغناء أكثر من مرة آخرها ديو مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تحت اسم «لو كنت» والتي لاقت نجاحًا باهرًا.

يلعب أكرم حسني في مسلسل «مكتوب عليا» دور شخص عادي يعيش حياة بسيطة للغاية خالية من التعقيد مثل الكثير من أبناء مجتمعه، ولكنه يلتقي بعجوز يسحره، ومنذ حينها تتغير حياته تبدأ بكتابات تظهر على يديه، ثم يدخل في دوامة من المتاعب والحيرة قبل أن تنكشف له أمور خطيرة بالمسلسل.