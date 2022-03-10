بعد 15 عامًا.. ويل سميث يعود بجزء جديد من I Am Legend

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شركة وارنر براذرز أنها تستعد رسمياً لتصوير جزء ثانٍ من فيلم “I Am Legend” من بطولة الممثل الأمريكي ويل سميث ومايكل بي جوردان بعد 15 عاماً من الجزء الأول.

وبدأ أكيفا جولدسمان العمل على كتابة السيناريو الأصلي للفيلم، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحبكة، كما أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن المخرج أو تحديد تاريخ إصدار.

وسيكون فيلم “I Am Legend” بجزئه الثاني المرة الأولى التي يعمل فيها ويل سميث ومايكل بي جوردان سوياً في فيلم.

وقد نشر ويل سميث صورة على حسابه في إنستغرام لمشاهد من الفيلم وأرفقها بتعليق كتب فيه: “هذا سيكون جيداً”.

عرض فيلم “I Am Legend” بجزئه الأول عام 2007، وكان من إخراج فرانسيس لورانس، حيث قام ببطولته ويل سميث في دور روبرت نيفيل، وهو عالم لامع نجا من فيروس يحول البشر إلى كائنات تشبه مصاصي الدماء.

وقد حصد الفيلم نجاحاً كبيراً لشركة وارنر براذرز منذ أكثر من عقد من الزمان؛ حيث بلغت أرباحه 585 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أبقى على فكرة إصدار جزء آخر منه قائمة دائماً على الرغم من أن نهاية الفيلم تضمنت بشكل مثير للجدل الموت الواضح لشخصية ويل سميث.

وكان اسم الممثل العالمي ويل سميث قد تصدر محرك البحث غوغل، بعد أن أُعلن في 8 فبراير 2022 عن ترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، كما تحول النجم إلى حديث الصحافة والإعلام بعد أن ترشح للمرة الثالثة في تاريخه على جائزة أوسكار.

وترشح النجم البالغ من العمر 53 عاماً على جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم King Richard، ليتنافس مع كل من بيندكت كامبرباتش، خافيير بارديم، أندرو جارفيلد، ودينزل واشنطن على الجائزة نفسها.

وكان ويل سميث قد ترشح على جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Pursuit of Happyness عام 2006، والجائزة نفسها عن فيلم Ali عام 2001ـ إلا أنه لم يتمكن من الفوز في المرتين، فهل يتمكن هذا العام من نيل جائزة أوسكار لأفضل ممثل لأول مرة في تاريخه المهني؟!