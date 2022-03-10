نجوى كرم تحتفل بيوم المعلم بهذه الرسالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة اللبنانية نجوى كرم، رسالة إلى المعلمين اللبنانين، وذلك بمناسبة احتفالهم بيوم المعلم اللبناني، معبرة لهم عن ارتياحها للرسالة الإنسانية التي تقع على عاتقهم.

وغردت نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «ما أشرقت في الكون حضارة عريقة إلاّ وكانت من نور العلم.. هنيئاً لرسالة المعلّم الإنسانية في عيده». وتجدر الإشارة إلى أن نجوى كرم كانت تعمل مدرّسة لمادة الجغرافيا قبل احترافها الفن.

يذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.