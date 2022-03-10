جزيرة ياس تستضيف “جوائز الفيلم الهندي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعدّ جزيرة ياس في أبوظبي، لاستضافة فعاليات الدورة الـ22 من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA بحضور أبرز نجوم بوليوود والشخصيات العالمية ومشاهير الشاشة الفضية في 20 و21 مايو 2022.

ويُقام الحفل الذي يقدّمه النجم العالمي سلمان خان بعد توقفه لعامين، في «الاتحاد أرينا»، التي تعد أبرز وجهة ترفيهية داخلية حديثة في الجزيرة. وتحتفي الفعالية بالثقافة الهندية من خلال مجموعة من العروض الفريدة، وتشهد ظهوراً مميزاً لنجوم معروفين وشخصيات مؤثرة من السينما الهندية. وتتطلع الوجهة إلى إضاءة معالمها السياحية باللون الأصفر.

وتحتضن جزيرة ياس خلال اليومين الحافلين عروضاً موسيقية وسينمائية مع عروض أزياء وأنشطة ثقافية متنوعة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإقامة فاخرة عند الحجز من خلال الموقع الإلكتروني yasisland.com، والحصول على تذكرتين من الفئة الأساسية أو اختيار الباقة المميزة أو الباقة النهائية.

وترتقي جزيرة ياس بمستوى الفعالية هذا العام، مع باقة شاملة من الأنشطة المصممة خصيصاً للترحيب بمبدعي السينما الهندية، بما فيها ورش عمل وندوات طوال عطلة نهاية الأسبوع. وتكرّم أبرز إنجازات صناع السينما الهندية وفناني بوليوود وسط مراسم احتفالية تتخللها عروض موسيقية وترفيهية فريدة. وبإمكان الضيوف خلال فعاليات الدورة الـ 22 من الحفل الاستمتاع بتجارب تناول الطعام في الواجهة البحرية في«ياس باي» المطلة على الخليج العربي، حيث يضم الرصيف البحري 71 ممشى بطول 3 كيلومترات ومجموعةً متنوعة من منافذ الطعام عالمية المستوى ومتاجر العلامات التجارية الترفيهية.

وكانت جزيرة ياس بفضل ما تحتضنه من وجهات رائعة وفعاليات متميزة وتجارب تناول الطعام، رحَّّبت بالنجوم العالميين، بينهم الملاكم والنجم الرياضي أمير خان والممثل والكوميدي ويل سميث وسواهما من المشاهير البارزين. واستضافت الجزيرة عروضاً استثنائية أحياها نخبة من الفنانين، بينهم كريج دايفد وإنريكي إجليسياس وريهانا وبيت بول وأشر والممثل رانفير سينغ وعارضة الأزياء بيلا حديد وكيفن هارت.

وحرصاً على سلامة وصحة الجميع، تُطبق تدابير السلامة الصارمة في مختلف الفعاليات والاحتفالات التي تستضيفها جزيرة ياس.