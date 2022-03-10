نادين نجيم مكرّمة بجائزة النقاد للدراما العربية.. “عشرين عشرين” الأفضل عربيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضافت النجمة اللبنانية نادين نجيم جائزة جديدة إلى الجوائز والتكريمات الكثيرة التي حصلت عليها خلال مشوارها الفني، إذ فازت بجائزة “النقاد للدراما العربية – ADCA” في مصر.

وحصلت نادين نجيم على جائزة “أفضل ممثلة” غير مصرية في الدورة الأولى لجوائز النقاد للدراما العربية وذلك عن دورها في مسلسل “عشرين عشرين”، كما حصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل غير مصري بإجماع من لجنة النقاد.

يذكر أن مسلسل “عشرين عشرين” بطولة نادين نجيم وقصي خولي وتم صويره منذ عامين وعرض في رمضان الماضي بعد أن تأجّل بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتؤدي نادين نجيم في المسلسل شخصية سما، الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان ضمن أحداث تشويقية بوليسية. أما خولي فيؤدي دور صافي، زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات الذي يقع في مواجهة مباشرة أمام الضابط سما.

العمل من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”، وعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما عرضت كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP”.