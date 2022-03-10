شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيي أولى حفلات مهرجان أبيدوس بسوهاج .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الخميس النجم هشام عباس أولى حفلات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 10 حتى 12 مارس وتطلقه وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأكدت عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان وأضافت أن مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت على أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر .

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحه فى نوفمبر الماضى .

وأعرب مؤخرًا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى .