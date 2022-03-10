"بحب أعمل أغاني نفس نوعية Bazeet"..أبرز ما قاله ويجز ببرنامج"Buckle Up"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف مطرب الراب ويجز، عن تفاصيل عديدة حول تجربة الراب وبداياته وأمور عديدة متعلقة بعمله الفني، وذلك خلال حلوله ضيفا ببرنامج "Buckle Up With Big Hass " الذي يقدمه المذيع حسان ضناوي.

نستعرض لكم أبرز ما قاله ويجز في الحلقة، في السطور التالية:

- الإسكندرية هى العروسة، وأعتبرها عاصمة الفن في مصر، وفيها جميع أنواع الفنون.

- أتمنى عمل حفلة في الاسكندرية قريبا.

- مش بتضايق من أي حد بيقول عليا "مش بعرف أغني".

- أكثر الأسماء التي سمعتها في فترة المراهقة Mobb Deep و Ice Cube وشاب مامي وكاظم.

- تقبل الشارع المصري للراب أصبح شئ مختلف، والبعض كان لا يفهم الكلام، ولكن مع كثرة الاستماع والبحث فهموا أسلوب حياتنا وكلامنا، والفئة التي لا تفهمنا أصبحت أصغر، ومش شرط تحب الراب عشان تسمعني، وبحاول أسمع كل الناس.

- أغنية T.N.T كانت سبب استكشافي لخط معين في الغناء وشجعتني عليه، وكانت أول أغنية صورتها مع "بلاكس" في الإسكندرية، وجربت فيها طريقة نصف راب ونصف غناء، وبدأت استمع لفنانين يقومون بنفس الشيء.

- مش بهتم بالتفرقة بين الـ "old school" و"new school" في الراب، فالأهم أن تكون الأغنية جميلة سواء راب أو مهرجان أو أي نوع آخر.

- أصحابي مصدر قوتي ودعم لي، ولا أحد منهم يجاملني من أجل مصلحتي، وكنت أطلب منهم الاستماع للأغنية ويسمعوها معايا في نفس الوقت وأطلب رأيهم فيها.

- أغنية "ساليني" هى أكثر أغنية تؤثر فيا، وكانت الأغنية التي تعلق بها الناس، وكل ما حد يوقفني يسألني عليها، والكثير من الشباب شعروا بعلاقة بينهم وبين الأغنية، رغم وجود أغاني سابقة حققت مشاهدات أكثر.

- أتمنى أن نواصل تطوير الشكل المصري في الراب لأنه يتميز بعناصر غير موجودة في الخارج من آلات وأغاني سمعناها في الصغر

- بحب أعمل أغاني من نفس نوعية أغنية Bazeet، وحاولت أكون مهرج الفصل في المدرسة، ولم أشعر بالغضب، والأغنية الهدف منها المزاح.

- المخرج عمرو سلامة حبيبي، وجربت الإخراج مرة واحدة.

- أغنية "هصلا" أكثر أغنية فخور بها، لأنها الأغنية التي أذكر اسمي فيها، وتذكرني بما قمت به في السابق وما وصلت إليه الآن.