فن ومشاهير

قبل مواجهة توتنهام.. خبر سار لمانشستر يونايتد

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 42 دقيقة

مانشستر يونايتد

قال مانشستر يونايتد إن مدافعه الفرنسي رفائيل فاران عاد إلى التدريبات بعد شفائه من فيروس قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وغاب فاران، الذي شارك في 22 مباراة فقط مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابات، عن الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي.

كما من المرجح أن يعود إدينسون كافاني لتشكيلة الفريق بعد غيابه عن مواجهة سيتي للإصابة فيما تدرب المهاجم بمفرده.

وكان لوك شو الظهير الأيسر للفريق غاب عن مواجهة سيتي بسبب كوفيد-19.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطتين ومركزين على توتنهام الذي خاض 26 مباراة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا