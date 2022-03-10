شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف داود مهندس الضحك مسيحى خطب الجمعة فى زملاءه..شوف جمال صوره بطفولته وشبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يوسف داود الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 10 مارس من عام 1938 ليكون أحد نجوم الفن الذين يتمتعون بشعبية وجماهيرية كبيرة وتبقى أعمالهم حاضرة فى أذهان الملايين من كل الأجيال دائماً رغم رحيلهم عن عالمنا.

يوسف داود الفنان الكببير الذى أجاد أدوار الخير والشر والكوميديا والتراجيديا وكان لديه من الإمكانيات الفنية ما لم تتسع أدواره التى قدمها عن الإفصاح بها جميعاً.

أحببناه بصوته المميز وهيأته التى ظهر عليها بعد أن تقدم فى السن وسقط شعره وامتلك حضورًا كبيرًا كلما ظهر فى أى عمل حتى ولو كانت مشاهده قليلة.

ينتمى الفنان يوسف داود لمحافظة الاسكندرية وتخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 وعمل مهندساً ثم تفرغ للفن منذ عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام.

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التليفزيونية والسينمائية والمسرحية.

وشارك الفنان الكبير في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".

وفى لقاء لابنته دينا بأحد البرامج أكدت أن والدها لم يبتعد عن الهندسة طوال حياته وأنه في إحدي المرات كانت هناك مشكلة في الكهرباء بفيلا الزعيم عادل إمام في العجمي وقت عرض إحدى المسرحيات التي تجمعهما هناك وقام هو بحلها وجمعته علاقة صداقة قوية بالزعيم عادل إمام، واشتهر يوسف داود بلقب مهندس الضحك.

وأشارت الابنة إلى أن صوت والدها كان قوياً جدا ، حتى أنه أثر على سمعهم، مؤكدة أن والدها ذو قلب طيب وكان خفيف الظل في المنزل، وحاول كثيرا أن يتحكم في صوته ويخفضه ولكنه فشل.

وكان الفنان الكبير واسع الثقافة، وعلى الرغم من أنه مسيحى إلا أنه درس الدين الإسلامى كدراسة حرة، حتى أنه قام بتقديم خطبة الجمعة لزملائه في الجيش.

وتداول نشطاء بموقع فيس بوك صورًا نادرة للفنان الكبير يوسف داود فى مراحل عمره المختلفة تختلف تمامًا عن صورته التى عرفه بها الجمهور.

وبدا الفنان المحبوب فى هذه الصور وسيماً جميلاً ذو شعر كثيف وناعم وجسم رياضى يشبه جانات السينما، وكان من بين هذه الصور صور فى طفولته وصباه وهو يمارس هواية الرسم، والصيد، وصور أخرى وهو فى الجامعة ومع أصدقائه ووالدته وصور أخرى فى خطوبته وزفافه، ومع أبنائه، ورحل داود عن عالمنا فى 24 يونيو عام 2012.