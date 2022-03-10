شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ومسار إجبارى فى حفل غنائى بمدينة نصر 18مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب رامى صبرى وفريق مسار إجبارى حفلا غنائيا يوم 18 مارس الجارى، بمركز القاهرة الدولى بمدينة نصر يقدم كل منهما باقة من أغنياتهما التى اشتهروا بها، ومن أشهر أغانى رامى صبرى "حياتى مش تمام، خطيرة، يا ماشاءلله، فارق معايا"، ومن أغانى مسار إجبارى "قلبك عنوانى، أنا زيك، حد تايه، أقوى حب".

كان الفنان رامى صبرى وزوجته، قد حلال ضيفان على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت شيرين عادل زوجة رامى صبري عن بداية تعارفهما قائلة: "جوازنا مكنش تقليدى وبداية تعارفنا كنت مع صاحبتى وحبيبتى مى كساب، وكنا خارجين وقاتللى نروح نقعد في كافيه شوية، وبعدين قاتللى ايه ده رامى صبرى اهو".

وتابعت مى كساب: "كانت مقابلة صدفة وهى وقفت سلمت عليه لأنهم أصحاب جدا، وأنا واقفة بعيد شوية لانى معرفهوش بشكل شخصى، وراح جايلى وقالى ممكن اعرف اسمك ايه وقلتله شيرين وقالى الاسم ده انا بحبه جدا، ومن هنا كانت البداية"، ثم أهدى رامى صبرى لها 3 أغنيات خلال الحلقة هم، أغنية "تعالى"، وأغنية "عجبتنى"، وأغنية "أسيبك يومين".

واختتم رامى صبرى الحلقة بتوجيه عدة رسائل، قائلا: " على المستوى الشخصى كنت أتمنى كريم اخويا ميكنش في حتة تانية ويتوفى، وكان نفسى يكون معايا وربنا يصبر امى ووالدى واخواتى ولكن هى الدنيا فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة وربنا اللى عاوزه هو اللى هيكون".

وتابع: وعاوز أوجه رسالة للشباب الصغير اللى لسه معندهوش خبرة كتير لازم يركز في حياته وصحته وشغله ويوصل لهدفه وأى صديق سوء لازم يبعد عنه، وبشكر كل جمهورى اللى علطول بيتابعنى، وبشكر مراتى لأنها ست جدعة جدا وزوجة أصيلة وبتخلى بالها من زوجها وبيتها وأولادها وأنا بحبها جدا".