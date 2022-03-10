حلا شيحة توجه رسالة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشرت حلا، صورا لها مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته.. قد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصا مع أولادها قبل أي حاجة تانية".

وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم.. كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة، إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل.. الأمومة أغلى من أي حاجة.. ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقي أصعب من اللي قبله".

وأضافت: "اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولا، وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد بدأت بالظهور مرتدية الحجاب بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.