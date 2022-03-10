فنان لبناني شهير يطلب العودة من طليقته الاعلامية السورية مباشرة على الهواء!.. فهل وافقت؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 05:43 صباحاً - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير من برنامج “تعا ننسى” من تقديم الاعلامي اللبناني ​طوني بارود​، ظهر فيه الفنان اللبناني ​علاء زلزلي​ وهو يطلب من طليقته الإعلامية السورية رنيم مخلوف العودة إليه لإعادة لم شمل العائلة.

وخلال الحلقة، كشف الفنان اللبناني علاء زلزلي للمرة الأولى عن سبب إنفصاله عن زوجته الإعلامية السورية رنيم مخلوف منذ نحو عامين، بعد أن إستمر زواجهما لأكثر من 14 عاماً وأنجبا 3 أطفال هم لواء، ثائر ومجد.

وبعد ان تحدث طوني بارود مع ريم مخلوف وسألها عن أسباب الانفصال بينها وبين علاء زلزلي وان كانت ما تزال تكن له مشاعر الحب والحنين الى العائلة توجه لها قائلا “بده يطلب منك شي علاء زلزلي من برنامج تعا ننسى من كل قلبه من علاء لرنيم”.

بدوره توجه علاء زلزلى الى طليقته قائلا : “كل الكلام الحلو بينقال لرنيم، وهي كتير مكانتها بالنسبة لي كثير غالية بدك نرجع عالبيت اللي بيتزيّن دايماً فيكي”، فردّت عليه: “نعم، طبعاً البيت بيتزيّن فيك”، ليتفاعل الجميع معهما بالهتاف والتصفيق الحاد.

وكان قد رفض علاء قول كلمة “أحبك” على الملأ، لكنه قدّم لها أغنيته العاطفية “يا مين يقلها”.