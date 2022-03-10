شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "أحلام سعيدة" لـ يسرا تستعد للسفر إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق عمل مسلسل "أحلام سعيدة"، للنجمة يسرا للسفر إلى محافظة أسوان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ويكثف مخرج العمل عمرو عرفة حاليا تصوير المشاهد الداخلية لإنهاء أكبر قدر من التصوير قبل حلول شهر رمضان، والعمل من إنتاج جمال العدل، وتأليف هالة خليل، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام2014.

وتعمل النجمة يسرا ضمن أحداث العمل فى مدرسة أنترناشيونال خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة"، وتظهر فى دور مدرسة وتعانى من بعض الأزمات فى حياتها، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، التى تدور أحداثه حول 3 صديقات ويتعرضن لمواقف طوال حلقات المسلسل، وكل واحدة لها شخصية مختلفة عن الأخرى

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.