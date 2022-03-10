محمود العسيلي يتصدر التريند بأغنية "في مكان ما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هاني صابر:

تصدر الفنان الشاب محمود العسيلي محركات البحث على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأغنيته الجديدة "في مكان ما"، كما تصدر تريند موقع أنغامي، في مصر وعدد من الدول العربية.

وحقق "العسيلي" بأغنيته الجديدة نجاحا كبيرا بعد 48 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية "في مكان ما" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان وغناء محمود العسيلي وتوزيع موسيقي رامي سمير.

وتحكي أغنية "في مكان ما" عن معاناة شاب فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة والمليئة بالحزن، والقسوة، والوحدة، وهو أمر ليس سهلا، ولا يستطيع تجاوزه