رمضان 2022.. سلمى أبوضيف تكشف عن شخصيتها بمسلسل "راجعين يا هوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن شخصيتها بمسلسل "راجعين يا هوى" الذي ينافس في السباق الدرامي في رمضان 2022.

ونشرت سلمى، بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "متحمسة أوي إنكوا تتعرفوا على شخصية (ولاء) من مسلسل راجعين يا هوى".

مسلسل "راجعين يا هوى" من المقرر عرضه على قنوات "dmc وcbc وwatchit وshahid".

ويشارك في بطولته: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، إسلام إبراهيم، وفاء عامر، نور النبوي وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن قصة لأسامة أنور عكاشة، ومن سيناريو وحوار ومعالجة محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.