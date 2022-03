شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الرعب You Won't Be Alone.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Focus Features أول فيديو ترويجيى لـ فيلم الرعب الجديد You Won't Be Alone، الذى سيطرح في 1 أبريل المقبل، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و 51 ثانية. تدور أحداث فيلم الرعب You Won't Be Alone في قرية جبلية معزولة في مقدونيا في القرن التاسع عشر، ويتبع فيلم " You Won't Be Alon" فتاة اختطفت ثم تحولت إلى ساحرة من قبل روح قديمة، وبسبب فضولها تجاه الحياة كإنسان، تقتل الساحرة الشابة عن طريق الخطأ فلاحًا في قرية مجاورة ثم تتخذ شكل ضحيتها لتعيش الحياة في جلدها، وبالتالي كبر فضولها، واستمرت في ممارسة هذه القوة المرعبة لفهم ما يعنيه أن تكون إنسانًا. ويقوم ببطولة الفيلم كل من نومي راباس، أليس إنجليرت، أناماريا مارينكا، سارة كليموسكا، كارلوتو كوتا، فيليكس ماريتود، أرتا دوبرشي، فيريكا نيديسكا، جورج ميسينا، إيرينا ريستيتش، كامكا توسينوفسكي. كما أعلنت شركة Focus Features بدء العمل على جزء ثانى من فيلم Downton Abbey ، على أن يكون الجزء الجديد تكملة للعمل الذى طرح في خلال عام 2019، والذي كان في الأصل تكملة لأحداث السلسلة التليفزيونية التي طرحت في الفترة بين 2011، وإلى 2016، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvfanatic". ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، في خلال الفترة المقبلة، مع عودة جميع أطقم الممثلين الأصليين، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الميزانية بين 13 إلى 20 مليون دولار. وكان قد حصل فيلم Downton Abbey على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes". الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.