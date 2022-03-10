شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلقات متبقية وينتهى مؤلف مسلسل "دايمًا عامر" من الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المؤلف أحمد عبد الفتاح على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "دايما عامر"، حيث يتبقى له 3 حلقات فقط وينتهى بشكل كامل، تزامنا مع تصوير المسلسل، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، حيث يعمل عبد الفتاح مشرفا على كتابة المسلسل وفى نفس الوقت يستعين بمجموعة من الشباب ليشاركونه كتابة بعض الخطوط الدرامية للمسلسل.

وخلال أحداث العمل فإن تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة،عمرو عبد الجليل ،ميرنا نور الدين ،نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.