شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: سعيدة بالغناء فى احتفالية المرأة المصرية وإبراز قضايا السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، عن سعادتها بمشاركتها بالغناء في احتفالية أيقونة المرأة المصرية، قائلة: "الموضوع مهم جدا خاصة إنه بيمثل يوم المرأة العالمي في مصر، وكلمات الأغنية كانت موفقة جدا، وتسلط الضوء على القضايا التي تعاني منها الدولة المصرية".

أضافت صفاء أبو السعود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن غنائها باحتفالية المرأة المصرية لتنبيه السيدات والفتيات لخطورة العديد من القضايا لاسيما زواج القاصرات وغيرها بالمجتمع، متابعه: "الأغنية شدتني إني أقوم بالحاجة البسيطة دي باحتفالية المرأة المصرية".

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود: "أنا أفتخر بالفن وأحب أبقى فنانة، والإعلام جاء معي مصادفة، ولما عملت حاجة في الإعلام كانت مرتبطة بالفنانين والفن، وكان كل اتصالي بالفنانين اللي اشتغلت معاهم".

وتابعت: "أنا أحيي السيدة انتصار السيسي لتكريم السيدات المحترمات الذين بذلوا مجهودات كبيرة تجاه الوطن، كما أن احترامها للفن أمر غاية في الأهمية، لاسيما بتكريم فنانين لهم بصمة مع المرأة، مثل تكريم إنعام محمد علي وفردوس عبد الحميد ورجاء حسين.. والحقيقة أن الاختيارات كانت موفقة جدا، وسعيدة باختياري للغناء بالاحتفال ولو جات فرصة تانية أكيد هشارك".