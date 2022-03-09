”كأنها شقيقتها”… والدة المغربية بسمة بوسيل تخطف الأنظار بجمالها وبمظهرها الشبابي في أحدث ظهور؛ هل تشبهها؟ – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 11:57 مساءً - شاركت المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني صورة لها مع والدتها، من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري” في حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقد فاجأت والدة بسمة بوسيل المتابعين بأحدث إطلالتها، حيث ظهرت بمظهر انيق وبإطلالة شبابية، لفتت الأنظار بمحافظتها على جمالها ورشاقتها، على الرغم تقدمها في العمر.

وانقسمت آراء المتابعين بين مشيد بجمالها وبين منتقد لها مشككين بخضوعها لعمليات تجميل وكان من بين التعليقات: “أمها كل ما تمر الأيام تصغر مو تكبر”، “ماشالله غزالة باين عليها أختها مو أمها”، “الفلوس بتعمل كلشي” “صغيرة أم بسمة”.

أحدث ظهور لبسمة بوسيل مع والدتها

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

هذ وقد نفت خريجة برنامج اكتشاف المواهب، بسمة بوسيـل، مؤخرًا أخبار انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها الثلاثة، الفنان تامر حسنـي، بطريقة غير مباشرة، من خلال عدة صور، نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بـ حسابها الرسمي في منصّة تطبيق انستجرام، وثقت من خلالها احتفالهما سويًا بـمناسبة عيد الحب، إضافة إلى مرافقتها له وحضورها حفله الأخير.

إطلالة بسمة بوسيل الأنيقة مع زوجها تخطف الأنظار

كما أطلت مصممة الأزياء بسمة بوسيل قبل أيام مع زوجها تامر حسني ضمن كواليس حفله الغنائي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ضمن فعاليات موسم ربيع الكويت، وكانت إطلالتها محط إهتمام السيدات اللواتي عبرن عن إعجابهن الشديد بأناقتها وترتيبها.

واختارت بسمة فستانًا أنيقًا من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف 2021 من العلامة التجارية الأسترالية Zimmerman، ويصل سعره إلى 1995 يورو، أي حوالي 2200 دولار أميركي، وتميّز بتصميمه الناعم ولونه الجميل والرسومات المبهرة التي تزيّن أسفل الثوب وأكمامه الطويلة.

وأكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة يد بتصميم هندسي ملفت باللون الزهري من علامة Fendi، يصل سعرها إلى 3,580 دولارا أميركيا، وانتعلت حذاءً باللون نفسه، من Dune London، يصل سعره إلى 2290 دولارا أميركيا.

ونشرت بوسيل مجموعة من مقاطع الفيديو من الحفل واستعرضت جمالها واناقتها بصورة تجمعها بزوجها، وهو ما فسره الكثير من المتابغين أنها رسالة حاسمة منهما للردّ على شائعات انفصالهما التي انتشرت في الفترة السابقة.

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