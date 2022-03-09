أول ظهور إعلامي لصفاء أبوالسعود بعد غياب 11عامًا.. شاهدوا كيف اصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 11:57 مساءً - تصدرت الفنانة والإعلامية المصرية صفاء أبو السعود، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث اليوم 9 مارس، بعد ظهورها المفاجيء في احتفالات يوم المرأة العالمي 2022، وبعودتها للاستعراض والغناء بعد غياب طويل في هذه المناسبة.

واحتفلت الفنانة صفاء أبو السعـود بيوم المرأة العالمـي 2022، بعودتها إلى تقديم الإستعراضات والغناء على المسرح بعد غياب طويل لها، وحضرت الفنانة اليوم إحتفال رسمي بيوم المرأة العالمـي في مدينة القاهرة.

وفاجأت أبو السعود الحضور بتقديم أغنية جديدة لها لدعم المرأة وحقوق الفتيات، وكذلك قدمت استعراض على المسرح برفقة مجموعة من الفتيات، وتلقت تكريم خاص في الحفل في هذه المناسبة، وهو ما جعلها تتصدر مواقع التواصل بسبب احتفاء الجمهور وتفاعلهم مع ظهورها الجديد وعودتها للغناء والاستعراض.

صفاء أبو السعود تخطف الأنظار في حفل يوم المرأة العالمي

واشتهرت الفنانة صفاء أبو السعود بمشاركتها في الاحتفالات الإجتماعية خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل، وقدمت في مسيرتها العديد من الاستعراضات والأغاني الشهيرة في ذلك الأمر، إلا أنا غابت في السنوات الأخيرة عن تقديمها، قبل أن تعود اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكشفت أبو السعود كواليس أغنيتها الجديدة، وقالت في تصريحات لها مع قناة CBC إن الأغنية تم تنفيذها في وقت قصير، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود طلعت، وأشادت بالأطفال المشاركين معها في الأغنية والاستعراض.

وقالت صفاء أبو السعود إنها سعيدة للمشاركة في احتفالات يوم المرأة لانها تعتبره يوم مهم، وعبرت عن سعادتها لتلقيها تكريم خاص في هذا اليوم، وقالت إنها لن تترد في تقديم أعمال جديدة في حال وجود عروض جيدة لانها تفضل ان تقدم أشياء تحبها وتتألق بها، ولا تريد تقديم أعمال عادية، وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم الفنانة نيللي.

أحدث ظهور للفنانة صفاء أبو السعود

يُذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قد ابتعدت عن المشاركة في أي أعمال درامية منذ ما يقارب الـ11 عام حيث كان آخر عمل شاركت فيه هو مسلسل “اغتيال شمس” وكان للفنانة المصرية عمل إذاعي قدمته في عام 2013 وكان يحمل عنوان “أيام العز”.

نبذة عن صفاء أبو السعود

ولدت صفاء أبوالسعود يوم 9 أكتوبر عام 1950، بدأت حياتها الفنّية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، ثم حصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1972، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات القرن العشرين، وقدمت أيضًا العديد من الأعمال المسحية والأوبرتات الخاصة بالأطفال، وقدمت أهم أغنية عن الأعياد وهي أغنية “أهلا بالعيد” التي تعد أيقونة الأعياد ومصدر البهجة والفرحة.

وتزوجت صفاء أبوالسعود من رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، ويوجد لها برنامج منتظم شهير تقدمه علي قناة قناة الأفلام التابعة ل art وهو برنامج “ساعة صفا”، وتستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

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