إياد نصار يغيب عن دراما رمضان لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة منذ عشر سنوات، يغيب الفنان الأردني إياد نصار عن الظهور في أي عمل درامي في شهر رمضان 2022.

وكان نصار قد تعاقد على بطولة مسلسل “لام شمسية”، الذي يجمعه بمنى زكي، وأحمد رزق، وسوسن بدر، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ليخوض به غمار المنافسة الدرامية الرمضانية، إلا أن شركة “ميديا هاب” المنتجة للعمل قررت تأجيل تصويره لبداية الصيف المقبل.

وأعلنت الشركة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، خروج المسلسل من سباق دراما رمضان 2022، وأرجعت سبب توقف التصوير إلى “تعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى الى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا.. قررنا تأجيل المسلسل”.

وكان نصار قد ظهر في دراما رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار 2″، إلى جانب كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، بشرى، وإنجي المقدم.

وجسد نصار، خلال أحداث المسلسل، شخصية “الشهيد محمد مبروك” ضابط الأمن الوطني، وأكد بعد عرض المسلسل سعادته وفخره بتجسيد الشخصية، واعتبرها من أهم الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية، ووجه الشكر للمخرج بيتر ميمي على ترشيحه لتجسيد هذه الشخصية.

وكان آخر ظهور فني لنصار من خلال فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي جمعه بالفنانة منى زكي، جورج خباز، عادل كرم، نادين لبكي، وداميان بوعبود، وعرض على منصة “نتفليكس”.

في سياق متصل، يشارك نصار بصوته راوياً للأحداث في مسلسل “تحقيق” المؤلف من 12 حلقة، والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي على منصة “watch it”، وينتمي لأعمال التشويق والغموض، حيث تعتمد الأحداث على لغز يبحث أبطاله عن حل له، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، علي قاسم، خالد أنور، تارا عماد، وهدى المفتي، وآخرين.

ويواصل نصار، حالياً، تصوير أحداث مسلسل “قانون العمل”، المكون من 10 حلقات، وسيعرض على إحدى منصات المشاهدة الرقمية، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف، ويشاركه البطولة ريهام عبدالغفور، ثراء جبيل، وإسلام إبراهيم.