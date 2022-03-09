أحمد عز في برومو فيلم “أخويا”.. إثارة وتشويق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم ” أخويا ” البرومو التشويقي والرسمي للعمل، الذي يخوض به الفنان أحمد عز أولى بطولته المطلقة ضمن تجربة الأفلام القصيرة.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم البرومو على صفحتها الرسمية على موقع ” فيسبوك “، وظهر أحمد عز، خلال البرومو، أنه يعمل في البناء، ولديه أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقع في حب الفنانة بسنت شوقي، وعلى الرغم من أنه يعاني من العديد من الصعوبات في حياته، إلا أنها تدعمه.

ويشارك في بطولة فيلم “أخويا” برفقة النجم أحمد عز، كل من بسنت شوقي، وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف رفيق مرقص، وفكرة وإخراج ساندرا نشأت.

ويخوض الفنان أحمد عز الموسم الدرامي الرمضاني ، بمسلسل الاختيار3 بجوار الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، الذي تدور أحداثه حول البطولات المختلفة للجيش والشرطة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزئين الأول والثاني.

كما حقق أحمد عز، نجاحًا كبيراً الفترة الماضية بفيلمه الجديد «الجريمة» الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وتصدر إيرادات شباك التذاكر منذ عرضه، ويشاركه بطولته كل من: منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ميرنا نور الدين وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم “الجريمة” في إطار تشويقي أكشن، كما يحمل طابع الدراما النفسية، ويحتوي على مشاهد عنف ممزوجة بالجريمة.