جدل حول اسم ابن كايلي جينير.. هل سرقته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن العادة جرت أن تطلق الأمهات أسماء الشخصيات التي تعجبها على أطفالها تيمناً بها أو ربما لمجرد أنها أعجبتها، إلا أن ذلك لا ينطبق على ما يبدو على نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينير. فقد اتهمت المختصة الاجتماعية الاسترالية تامي هيمبرو، الأمريكية كايلي جينير، بسرقة اسم ابنها، البالغ من العمر 6 أعوام، بعد أن أطلقت كايلي نفس الاسم على ابنها حديث الولادة الذي أنجبته مؤخراً وهو “وولف”.

وقد تفاعل متابعو تامي مع هذا الموضوع الذي أثار غضبهم، ووجهوا الانتقادات لكايلي جينير معتبرين أنه من غير اللائق سرقة اسم طفل من شخص آخر. حيث كتب أحدهم: “لقد رأينا خلافات بين العديد من العائلات بسبب سرقة الاسم، ودمر هذا الموضوع الكثير من الصداقات تماماً”.

وفي المقابل اعتبر أحد المختصين القانونيين أنه لا يوجد تهمة تسمى “سرقة الاسم” وعليه لا يؤخذ أي إجراء قانوني في هذا الموضوع، ولا يمكن لشخص امتلاك حقوق ملكية أو الاحتفاظ بالحقوق الحصرية لاسم ما لم يكن مسجلاً بعلامة تجارية ويستخدم لأغراض تجارية.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينير قد كشفت عبر منشور نشرته عبر خاصية “الستوري” في تطبيق إنستغرام؛ كشفت من خلاله عن اسم مولودها الجديد. وأطلقت النجمة، البالغة من العمر 24 عاماً، على طفلها، الذكر، كما توقع الجميع، اسم “وولف وبستر Wolf Webster”.

كما كانت كايلي قد نشرت صورة على حسابها في إنستغرام، أعلنت من خلالها عن وضعها لمولودها الثاني من نجم الراب العالمي ​ترافيس سكوت. وتظهر الصورة يد ابنتها الأولى “ستورمي” وهي تضم يد الطفل حديث الولادة، وأرفقت الصورة بتعليق مختصر جداً، أشارت من خلاله إلى تاريخ الولادة في 2 فبراير 2022، وإلى نوع الطفل وهو “صبي”؛ عبر إرفاقه بقلب باللون الأزرق.