تكريم درة في افتتاح مهرجان أفلام حقوق الإنسان بتونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسلمت النجمة درة زروق درع تكريمها من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في تونس، الذي افتتح دورته السابعة مساء أمس الثلاثاء ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، و تخصص الدورة الحالية لتسليط الضوء على قضايا المرأة والفئات المهمشة.

حفل الافتتاح بدأ بكلمة ريم بن منصور، رئيس المهرجان التي اشارت إلى أن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان “الدولي لأفلام حقوق الإنسان” تستمر حتى 12 مارس الجاري بمشاركة 19 دولة، وتم تكريم مصممة أزياء الأفلام ليليا لخوة والممثلة آمال الهذيلي والممثلة درة زروق.

وأكدت درة سعادتها للتكريم في مهرجان يقام ببلادها تونس، ويدعم المرأة ويسلط الضوء على الفئات المهمشة وعقب حفل التكريم، عرض المهرجان الفيلم المصري “النهاردة يوم جميل” بحضور مخرجته نيفين شلبي.

يذكر أن درة استبقت التكريم بتوجيه تهنئة خاصة إلى المرأة في يومها، وقالت عبر حسابها بموقع انستغرام: “كل عيد مرأة وأنتِ الحب والجمال والصمود والأمل الصور من السنة الماضية أثناء مشاركتي كعضوة لجنة تحكيم مهرجان أسوان لسينما المرأة”.