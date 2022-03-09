محمد عبده في مهرجان “هلا خورفكان”.. سهرة تاريخية بانتظار جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستضيف مهرجان “هلا خورفكان”، في سهرة ختام موسمه هذا العام، الفنان السعودي الكبير محمد عبده الذي سيطل للمرة الأولى على جمهور مدرّج خورفكان في ليلة طربية بامتياز يوم السبت المقبل الموافق 12 مارس.

وسيقدم محمد عبده باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، حيث من المنتظر أن يستمتع الجمهور في الحفل بروائع مشواره الفني.

ويشهد حفل محمد عبده في مدرّج خورفكان، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، فقد بيعت تذاكر الحفل بالكامل في أول ست ساعات فقط من طرحها.

وقال محمد عبده في تصريحات للمركز الإعلامي لحكومة الشارقة : “يسعدني أن أحيي سهرة ختام “هلا خورفكان”، ويشرفني لقاء جمهوري الحبيب في دولة الإمارات، وتواق لهذا اللقاء على مدرّج خورفكان الذي أعتقد أن وقوفي على خشبته سيترك فيّ أثراً جميلاً، ينبع من الدور الجليل الذي تقوم به إمارة الشارقة في دعم الفن والثقافة، وموسم “هلا خورفكان” هو انعكاس لهذه الرؤية التي أفتخر بها كفنان، كما أثبت هذا الموسم أن الأذن العربية ما زالت بخير تسمع الكلمة واللحن الجميل”.