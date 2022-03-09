الأمير هاري غير مرغوب به في حفل تأبين جَده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرت صحيفة Express استطلاع رأي في بريطانيا لمعرفة إن كان البريطانيون يرغبون بحضور الأمير حفل تأبين جده الراحل الأمير فيليب، المقرر إقامته في كاتدرائية وستمنستر في لندن في أبريل/ نيسان المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن البريطانيين يرفضون فكرة حضور الأمير هاري حفل تأبين جده؛ لأنه سيشكل “مصدر إلهاء” عن الحدث الأساس.

وقد بدأ استطلاع الرأي صباح يوم السبت، 5 مارس 2022 الساعة 11 صباحاً، وانتهى الساعة 3 مساء يوم الأحد، 6 مارس 2022.

وتضمن الاستطلاع السؤال التالي: “هل يجب أن يأتي الأمير هاري إلى المملكة المتحدة للمشاركة في حفل تأبين جده الراحل الأمير فيليب، على الرغم من الخلاف المستمر بشأن الحماية الملكية التي يطلبها الأمير هاري له ولأسرته؟”.

وشارك في الاستطلاع 7639 شخصاً؛ حيث كانت النتيجة أن 89% (6786 شخصاً) من المشاركين في الاستطلاع، رفضوا فكرة حضور الأمير هاري لحفل تأبين الأمير الراحل فيليب.

أما 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع، اعتبروا أن الأمير هاري عليه حضور الحفل احتراماً لجده الراحل، فيما 1% من المشاركين في الاستطلاع (52 شخصاً) اختاروا خيار “لا أعرف”.

وفي سياق منفصل، كشف الخبير الملكي توم باور، أن ​الأمير هاري​ لن يتواجد في مراسم احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية؛ لأنه يواجه صعوبة بمقابلة عائلته وجهاً لوجه، وهو يستعد لطرح كتاب يتضمن سيرة حياته، في الخريف المقبل.

ومن المتوقع أن يتضمن الكتاب أسراراً خاصة بالعائلة الملكية وبوفاة والدته؛ إضافة إلى أمور خاصة بزوجة أبيه كاميلا وبعض أفراد العائلة.