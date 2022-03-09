تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال مصدر صحي مطلع على التفاصيل الصحية للفنان سمير صبري إنه لم يدخل العملية المقرر إجراؤها إلى الآن، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب عدة إجراءات طبية قبل إجراء العملية الخطرة.

وأضاف المصدر الصحي أن الفنان سمير صبري يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى المعادي العسكري أحد أبرز المستشفيات الطبية المرموقة في مصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه لا توجيه بخروج الفنان المصري الكبير سمير صبري من المستشفى حتى اللحظة، حيث من المقرر أن يجري عملية تغيير الصمام الميترال .

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام إلى نقل “صبري”، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة وعلاجه على نفقة الدولة، ويجري الآن التحاليل والفحوصات اللازمة لإجراء العملية، وبالفعل تم نقله إلى مستشفى أخرى، ووضعه تحت الملاحظة.